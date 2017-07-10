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Destek artıyor!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK için başlatılan ‘Vefa ve Dokunuş’ kampanyasının dördüncü günü geride kalırken, spor severlerin takımına desteği yüzleri güldürüyor.

Destek artıyor!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK için başlatılan ‘Vefa ve Dokunuş’ kampanyasının dördüncü günü geride kalırken, spor severlerin takımına desteği yüzleri güldürüyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:01
83 Okunma
Destek artıyor!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yozgatspor 1959 FK için başlatılan destek kampanyası sürüyor.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz’ın biner TL katıldıkları kampanyada ‘dokunuş’ ekibi esnaf, STK ve işadamlarına yönelik ziyaretlerini sürdürdü.
DESTEK VERECEĞİZ
‘Vefa Yılında Yozgatspor’a Dokunuş’ ekibi Yozgat Kraft Torba A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şahin’i ziyaret etti. Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere bir çok alanda yaptığı hizmetlerle hamiliğini gösteren Bilal Şahin, Yozgatspor’a her zaman desteklerinin devam edeceğini aktardı.
Sportif faaliyetlerin bir sosyal etkinlik olduğunu belirten Şahin, Yozgatspor’un, Yozgat için ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarına değindi. 
Yozgat’ta insanların Yozgatspor etrafından birlik ve beraberlik gösterdiğini vurgulayan Şahin, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kulübe destek vereceklerini aktardı.
Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün ise hayırsever işadamı Bilal Şahin’in bir çok alanda kendilerine yardımcı olduğunu ve destek verdiğini söyledi.
Akgün, Bilal Şahin’in kendilerine geçen yılda destek verdiğini hatırlatarak, “Hayırsever işadamımız Bilal Şahin, ne zaman kapısını çalsak bizleri boş göndermedi. Yüzümüzü güldürdü, bizleri sevindirdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.
YOZGATSPOR’A SAHİP ÇIKILIYOR
‘Vefa Yılında Yozgatspor’a Dokunuş’ ekibi Çağrı Fiber Kent Ekipmanları ve Saraçoğlu Otomotiv’i ziyaret etti. Hafta sonunda da boş durmayan ekip Bilal Şahin’e yaptıkları ziyaretin ardından Çağrı Fiber Kent Ekipmanları sahibi Mehmet Polat ile bir süre görüştü. Polat, Yozgatspor’un Yozgat için ne denli önemli olduğunu bildiklerini belirterek, destek vereceklerini kaydetti.
Dokunuş ekibi daha sonra Saraçoğlu Otomotiv sahibi Şükrü Saraçoğlu’nu ziyaret etti. Saraçoğlu, takıma destek vereceklerini ifade etti.
ESNAFLARDAN VEFALI DOKUNUŞ 
Yozgatspor’un içerisinde bulunduğu maddi sıkıntının giderilmesi için başlatılan kampanyaya esnaflarda yoğun ilgi gösterdi. Biyer Net Cafe işletmecisi Ömer Eraslan Yozgatspor’a destek vereceklerini kaydetti. 
Kadir Şahin Sigorta sahibi Kadir Şahin ve Emin Emlak işletmecisi Emin Sarıkaya’da vefa kartı alarak kulübe mali destek sağladı. Ak Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı’da Yozgatspor’un Yozgat için bir değer olduğunu vurgulayarak kombine kart satın aldı.


 

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