Desteğe devam!

Hem halkın her kesiminin Yozgatspor’u benimsemesi bir nebzede olsa herkesin Yozgatspor’a katkı sağlamasını hem de Yozgatspor’a maddi bir girdinin olması amacıyla başlatılan Vefa yılında dokunuş projesine gün geçtikte herkes destek olmaya devam ediyor. Özellikle Sorgunlu işadamlarının destek verdiği kampanyaya son günlerde Sorgun Bölükbaşı Otomotiv, Sorgun Şahbazlar Gıda, Sarıkaya Belediye Meclis Üyesi İlhami Gönülalan, İşadamı Osman Gümüş destek verirken, önceki gün ise AK Parti il yönetimi 50 tane vefa kart alarak kampanyaya katkıda bulundular.

Kampanya da henüz istenilen düzeye gelinmese de Yozgatspor yönetimi verilen destekten oldukça memnun. Liglerin başlayacağı tarihe kadar bu desteğin giderek artacağına inanan Yozgatspor yönetimi, şimdiye kadar yapılan desteklerden ve özellikle ilçelerin kampanyaya katılımından da oldukça memnun.