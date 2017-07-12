Desteğe devam!

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hesaplayan Yozgatspor 1959 FK’nın yaşadığı mali sıkıntısını gidermek ve ilde birlik, beraberlik oluşturmak için başlatılan kampanyadan sonuçlar alınmaya başlandı.

Ramazan ayında gerçekleştirilen ‘Dokunuş’ projesi kampanyaya ilham kaynağı olurken ekipte ziyaretlerine devam ediyor. Kampanyanın ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma içerisine giren ekip Köksallar Mobilya Sahipleri Şerafettin ve Gökhan Köksal, Genç Giyim Sahibi Nuri Genç, Arzum Pide Fırını Sahibi Mustafa Yıldızoğlu, Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, Mali Müşavir Harun Evcimen, Mali Müşavir Tuncer Doğan’ı ziyaret etti.

Yozgatspor’un şampiyonluğunda pay sahibi olmak ve katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Şerafettin Köksal, birlik ve beraberlik için kampanyanın önemli olduğunu dile getirdi. Genç Giyim Sahibi Nuri Genç ise son üç sezondur yaşanan şansızlıkların bu yıl tekrarlanmayacağına değinerek, şampiyonluk coşkusunu yaşamak istediklerini vurguladı. Arzum Pide Fırını Sahibi Mustafa Yıldızoğlu küçük dokunuşların büyük başarıları getireceğini aktardı.

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, Yozgat’ın Süper Ligi görmüş bir il olduğuna değinerek sporun tanıtım açısından da önemli bir araç olduğuna dikkat çekti.

Mali Müşavir Harun Evcimen kampanyaya katılım gösterilmesi gerektiğini belirterek, bedelin azlığına çokluğuna bakılmaması gerektiğini ifade etti. Mali Müşavir Tuncer Doğan ise amacın Yozgat’ın birlik ve beraberlik olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumun her kesiminin ziyaret edilmesini önerdi.

Kampanyanın yürütülmesini sağlayan Oktay Yıldırım 5 günü geride bıraktıklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Ramazan ayı içerisinde düzenledikleri dokunuş projesinin birlik ve beraberlik oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım, ‘Vefa ve Dokunuş projesinde aynı duygular yaşanıyor. Ziyaret ettiğimiz kişi ve kurumlar kapılar kadar gönüllerini de bizlere açtılar. Kampanyanın sonuna kadar mali açıdan kulübü rahatlatacak rakama ulaşacağımıza inanıyorum’ dedi.

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ise Yozgatspor’un profesyonel lige tekrardan çıkmak için tüm Yozgatlıların taşın altına ellerini koyması gerektiğine dikkat çekti.

Arslan, “Proje maddi ve manevi destek amaçlı başlatıldı. Şehir de bir hava oluşturuldu. Sosyal medyadan takıma destek çağrıları yapılıyor. Bu tür çıkışlar bizi mutlu ediyor. Yozgatspor bizim değil, Yozgat’ın takımı. Merkez ve ilçelerinin takımı. Yozgatspor ilerledikçe Yozgat ilerler.

Yozgat’ı, Yozgatspor’u seven insanlara gitmek kaydıyla bağış toplanıyor. Yozgatspor’a dokunmak, Yozgatspor’a vefa borcunu ödemek için herkesi kampanyaya katılım göstermesini arzu ediyoruz’ dedi.

