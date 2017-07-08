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Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş kapsamında bağışlar gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın bin lira bağışı ile başlayan Vali Kemal Yurtnaç’ın vefa kartı alarak desteklediği dokunuş projesine Belediye Meclisi ve Yozgatlı esnaflarda katkı sağladı.

Desteğe devam!

Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş kapsamında bağışlar gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın bin lira bağışı ile başlayan Vali Kemal Yurtnaç’ın vefa kartı alarak desteklediği dokunuş projesine Belediye Meclisi ve Yozgatlı esnaflarda katkı sağladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
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Desteğe devam!

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Yozgatspor 1959 FK’ya mali destek sağlamak amacı ile kırmızı siyahlı yönetim tarafından başlatılan “Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş” projesine Yozgatlı esnaflar ve Belediye Meclisi’de sahip çıktı. 
MECLİS DESTEĞİNİ SUNDU
Yozgatspor 1959 FK Kulüp Başkanı Kazım Arslan tarafından kırmızı siyahlı kulübe mali destek sağlamak amacı ile başlatılan “Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş” projesine Vali Kemal Yurtnaç, İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz’ın ardından belediye meclisi üyeleri de 100 liralık taraftar kartı alarak katkı sağladı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Temmuz ayı olağan belediye meclisinde üyelere proje hakkında bilgi verildi. Daha sonra proje sorumlularından Oktay Yıldırım tarafından belediye meclis üyelerine taraftar kartları teslim edildi ve 100 liralık bağışlar toplandı. Meclis üyeleri Yozgatspor’a katkı sağlamak için ellerinden gelenleri yapacaklarını ifade ettiler. 
ESNAFLAR VEFA GÖSTERDİ
Projeye Yozgatlı esnaflarda katkı sağladı. İlk olarak Biyer Net Cafe işletmecisi Ömer Eraslan vefa kartı alarak Yozgatspor için sonuna kadar destek sunacaklarını söyledi.  Kadir Şahin Sigorta sahibi Kadir Şahin ve Emin Emlak işletmecisi Emin Sarıkaya’da vefa kartı alarak kulübe mali destek sağladı. Ak Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı’da Yozgatspor’un Yozgat için bir değer olduğunu vurgulayarak kombine kart satın aldı. 
MÜDÜRLERDEN TAM DESTEK
Yozgat Belediyesi Birim Müdürleri ise dün Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ile bir toplantı gerçekleştirdi. Birim müdürleri, Yozgatspor’a destek olmak amacı ile kendi personellerinden toplayacağı bağışları dokunuş ekibine teslim edeceklerini söylediler.  

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