DERSiMiZ AMASYA

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı ekip, kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Amasyaspor’u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü zorlu bir Çarşambaspor müsabakasını atlattıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini dile getiren başarılı çalıştırıcı, ‘’Çarşambaspor karşısında net bir galibiyet aldık. Maça çok hızlı başladık ve ilk 5 dakikalık bölüme 2-0 önde girdik. Skoru yakaladıktan sonra biraz daha kontrollü oynamayı tercih ettik. Rakip ilk yarının son saniyesinde bulduğu gol ile farkı bire indirdi ve ikinci yarıya da umutlu başladı. İkinci yarının başında da bulduğu gol ile skoru dengeledi. Bu dakikandan sonra ciddi şekilde bizim kalemize gelmeye başladılar. Rakibimizin ataklarını savuşturduktan sonda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle skoru yakaladık ve sonuçta sahadan 5-2 galibiyet ile ayrıldı. Bu galibiyet Yozgatspor için güzel günlerin habercisi’’ dedi.

Çarşamsaspor müsabakasının geride kaldığını vurgulayan teknik direktör Baş, ‘’Dün itibariyle ligde zirve mücadelesi veren Amasyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi de yenerek yolumuza emin adımlar ile devam etmek istiyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız bu müsabakada taraftarlarımızın desteği ile sahadan üç puan ile ayrılacağımıza inancımız tamadır. Bu müsabakaya iyi hazırlanacağız ve oyuncularım sahada gerekeni yapacaklardır’’ diye konuştu.