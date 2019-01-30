DERS ÇIKARTTIK!

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü Sinopspor karşısında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, alınan bu yenilgiden dest çıkartarak, bu müsabakanın geride bırakıp, Çarşambaspor ile oynayacakları müsabakaya odaklandıklarını dile getirdi. Teknik direktör İbrahim Baş, ‘’Sinopspor karşısında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Aldığımız mağlubiyette çok kötü bir sentetik sahanın da etkisi vardı ancak mazeretlere sığınmıyoruz ve Sinopspor müsabakası bizim için geride kaldı. Şuanda tamamen Çarşambaspor ile oynayacağımız müsabakaya odaklanmış durumdayız. Oyuncularımız üzerlerindeki rehaveti attılar ve artık ayakları yere daha sağlam basıyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir Çarşambaspor müsabakası bulunuyor. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak o müsabakayı kazanarak yolumuza tekrar kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz’’ dedi.