Ders aralarını da boş geçmiyorlar

Gençlik Merkezi bünyesinde gençlere yönelik açılan bir çok kursa devam gençler kurs aralarında gençlik merkezi çalışanları ile birlikte langırt, masa tenisi gibi oyunlar oynayarak ders aralarında da keyifli aktiviteler yapmış oluyorlar. Yozgatlı gençleri Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’ne devam eden gençler Gençlik Merkezinde her kesin çok güzel vakit geçirebileceğini, her kese uygun mutlaka bir etkinliğin gençlik merkezinde bulunduğunu söylediler.