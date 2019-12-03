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Derbiden lider çıktı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonu B Grubunda Tuzkayaspor ile Divanlı Gençlerbirliği arasında oynanan derbi müsabakasını sonunda liderlik koltuğu el değiştirdi.

Derbiden lider çıktı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonu B Grubunda Tuzkayaspor ile Divanlı Gençlerbirliği arasında oynanan derbi müsabakasını sonunda liderlik koltuğu el değiştirdi.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Derbiden lider çıktı

Önceki gün Bozok Üniversitesi futbol sahasında oynanan müsabakada Tuzkayaspor 1-0 gönde götürdüğü maçı ikinci yarıda yediği goller ile 2-1 mağlup olunca liderlik koltuğunu da rakibine kaptırdı. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında lider Tuzkayaspor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi. Çok çekişmeli geçen maçta özellikle ikinci yarı ortaya koydukları futbol ile üç puanı hak eden tarafın kendilerinin olduğunu dile getiren Kara, ‘’Mutlak galibiyet parolası ile çıktığımız müsabakayı kazanmasını bildik. Müsabakanın ilk yarısında dengeli bir maç vardı. Ancak ikinci yarıya çok iyi başladık ve golü bularak maça dengeyi getirdik. Attığımız golden sonra kırımızı kart gördük ve takımımız yaklaşık 30 dakika sahada 10 kişi mücadele ettik. Rakibimizden 1 kişi eksik olmamıza karşılık çok iyi mücadele ettik ve ikinci golü de bulduk. Ben oyuncularımı canı gönülden kutluyorum çünkü çok iyi mücadele ettiler. Hakkımız olan bir galibiyet aldık. Ligin ikinci yarısına ikinci sırada girdik ama aldığımız bu galibiyet ile de liderlik koltuğuna kurulduk. Ligin son haftasına kadar da liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.

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Derbiden Lider çıktı
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