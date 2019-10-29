Derbi Yerköy’ün

B Grubunda 6’şar puan ile zirvede giren Yerköyspor ile Boğazlıyan Şekerspor, haftanın derbisinde Yerköy’de karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada ev sahibi Yerköyspor, Boğazlıyan Şekerspor’u 2-1 mağlup ederek hem liderlik koltuğuna kuruldu, hem de Play-Off için önemli bir galibiyet almış oldu. Yerköyspor aldığı bu galibiyet ile puanını 9’a yükseltip liderlik koltuğunu rakibinden devralırken, haftaya averaj ile lider giren Boğazlıyan Şekerspor ise aldığı bu mağlubiyet ile 6 puanda kaldı ve puan cetvelinde 4’üncü sıraya geriledi.