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Derbi Bozokspor’un

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Divanlı Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakayı Yozgat Belediyesi Bozokspor 2-0 kazandı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:39
Derbi Bozokspor’un

Bozok Stadı dış sahasında zirveyi yakından ilgilendiren müsabakaya iki takımda kontrollü başladı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı Yozgat Belediyesi Bozokspor biri penaltıdan iki gol atarak sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. Yozgat Belediyesi Bozokspor aldığı bu galibiyet ile puanını 18’e yükseltirken Divanlı Gençlerbirliği ise 15 puanda kaldı. Yozgat Belediyesi Bozokspor yoluna namağlup olarak devam ederken Divanlı Gençlerbirliği ise ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.

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