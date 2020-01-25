DEPLASMANDAYIZ

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın saat 13.30’da Karacabeyspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Düşme hattında bulunan kırmızı siyahlı ekip, zirvedeki takımdan puan alarak çıkış yakalamanın peşinde. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise bugün saat 14.00’da İstanbul Haldun Alagaş Spor Salon’unda İstanbul Büyük Şehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresinde 3-0 mağlup ettiği rakibine rövanşı vermek istemeyen sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek ateş hattından da uzaklaşmak istiyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor ise İdmanyurduspor’u konuk edecek. Seyircisiz oynanacak olan müsabakada rakibini yenmek isteyen sarı siyahlı ekip, kötü başladığı ligin ikinci yarısında çıkış yakalamanın peşinde. Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise Adana Martı takımı ile yarın saat 12.00’da karşı karşıya gelecek.