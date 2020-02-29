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DEPLASMANDA PUAN MÜCADELESi

YOZGAT’ı liglerde temsil eden takımlar bu hafta deplasmanda puan mücadelesi verecek.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:26
DEPLASMANDA PUAN MÜCADELESi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadında saat 14.00’da Halide Edip Adıvarspor ile karşı karşıya gelecek. Kendisi ile aynı puana sahip olan Halide Edip Adıvarspor karşısında üç puanı hedefleyen kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibinden puan yada puanlar alarak biraz daha rahat bir nefes almak istiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise bugün İstanbul Burhan Felek Spor Salon’unda saat 14.00’da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ile ateş hattına yerleşen sarı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında puan yada puanlar alarak bir çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup mücadele eden Sorgun Belediyespor futbol takımı ise yarın Kayseri Atatürk Stadı yan sahasında Talasgücü Belediyespor ile 14.00’da karşı karşıya gelecek. Son iki haftada alt sıralarda yer alan takımlara karşı puan kaybeden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Talasgücü Belediyespor’u yenerek bir çıkış yakalamayı amaçlıyor. Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün ve yarın Ordu’da Ordu Gençlerbirliği takımı ile karşı karşıya gelecek. Bugün Durugöl Recep Kara Spor Salon’unda saat 17.00’da Ordu Gençlerbirliği takımı ile ertele müsabakasını oynayacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yaran ise aynı salondu saat 13.00’da Ordu Gençlerbirliği ile normal fikstür müsabakasını oynayacak. Her iki karşılaşmayı da kazanmak isteyen Yozgat temsilcisi haftayı 4 puan ile kapatıp Van Hentbolspor ile oynayacağı müsabakaya moralli başlamak istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü ise bugün Kayseri’de Melikgazi takımı ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetini alan Yozgat temsilcisi, bu hafta da Melikgazi takımını yenerek çıkış yakalamak istiyor. 

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DEPLASMANDA PUAN MÜCADELESi
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