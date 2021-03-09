Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerinden oluşan bir ekip Sorgun ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirdi. 2017-2018 yılı birinci grup Türkiye Sportif Yetenek Tarama programı kapsamında çocuklara denge ve reaksiyon testleri yapıldı. Çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, üç sene önce başlatılan projeyle adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritasının oluşturulmaya devam ediyor.