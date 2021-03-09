Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1530
ALTIN
419.313
DOLAR
7.7315
STERLİN
10.7202
EURO
9.1608
Flaş Haber
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
Kapat

Denge ve reaksiyon testleri yapıldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Sportif Yetenek Tarama projesi kapsamında Sorgun ilçesinde 1’inci gurup öğrencilerin denge ve reaksiyon testleri yapıldı.

09 Mart 2021 Salı 00:07
Denge ve reaksiyon testleri yapıldı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerinden oluşan bir ekip Sorgun ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirdi. 2017-2018 yılı birinci grup Türkiye Sportif Yetenek Tarama programı kapsamında çocuklara denge ve reaksiyon testleri yapıldı. Çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, üç sene önce başlatılan projeyle adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritasının oluşturulmaya devam ediyor.  

Anahtar Kelimeler:
Denge Ve Reaksiyon Testleri Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PUANA KiLiTLENDiLER
PUANA KiLiTLENDiLER
Köse’den çok amaçlı ziyaret
Köse’den çok amaçlı ziyaret
Antrenmanlar başladı
Antrenmanlar başladı
Yürüyerek keşfettiler
Yürüyerek keşfettiler
KIZALAR DEPLASMANDA KAYIP
KIZALAR DEPLASMANDA KAYIP
Sorgun kupadan elendi
Sorgun kupadan elendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim