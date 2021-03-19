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Yozgat
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SORGUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri normalleşme süreci ile birlikte faaliyetlerine başlayan spor salonu ve halı sahalarda denetimler yaptı.

19 Mart 2021 Cuma 00:01
Denetime devam

Normalleşme süreci ile birlikte Yozgat’ta faaliyet gösteren spor salonları ve halı saha tesisleri Covit-19 tedbirleri gözetilerek açılmıştı. Spor salonu ve halı sahalarda Covit-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı noktasında da Gençlik ve Spor Müdürlükleri yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Yozgat’ın diğer ilçelerinde olduğu gibi Sorgun’da da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri spor salonlarını denetleyerek Covit-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyorlar. Gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde, eksiği olan salonların eksiklerinin giderilmesi isteniyor.  

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