Demir’den ziyaret

28 Ağustos tarihinde yapılacak olan Futbol İl Temsilciliği için daha önce aday olduğunu açıklayan Alpaslan Demir, Yozgat’ta yayın yapan yerel gazeteleri ziyaret etti. Demir, ‘’Futbol İl Temsilcisi illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, Türkiye birinciliğine varan müsabakaların illerinde düzenlenen faaliyetlerini organize etmek, Futbol tertip komitelerine başkanlık etmek, illerinde futbolla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla uyumlu çalışmak üzere Federasyona karşı sorumlu olarak görev yapan kişidir. Futbol İl Tertip Komitelerine başkanlık eder. Futbol Federasyonunca çıkartılan talimat, genelde ve emirleri, futbolla ilgili yenilik ve değişiklikleri kulüplere ve kuruluşlara zamanında duyurmak, takip ve kontrolünü yapar. Futbol müsabakalarını tertip ve tanzim etmek üzere her sezon başında kulüpler tarafından tertip komitelerine seçilecek üyelerin tespiti için belirlenecek tarihte kulüp yöneticilerini veya temsilcilerini toplantıya çağrılmasını sağlar. Tertip komitelerini haftanın belirli günlerinde veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır. Saha Komiserleri Derneği şubesi ile işbirliği yaparak, aday saha komiserleri listesi ile sezon başında görev yapacak saha komiserlerinin listesini Futbol Federasyonunun ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir. İlinde düzenlenen müsabakalarda görev verilecek saha komiserlerinin atamasını Saha Komiserleri Derneği Şubesi ile birlikte yapar. İlinde düzenlenen amatör futbol müsabakalarında görev verilecek Federasyon Temsilcilerinin atanmasını ASKF ile birlikte yapar. Federasyonca düzenlenen kurs, seminer ve toplantılara çağrıldığında katılır. İlinde teknik çalıştırıcı, masör ve hakem gereksinimi olduğunda Federasyonun ilgili birimlerine iletir. İlindeki futbol organizasyonunu tertip komiteleri ile birlikte başarıyla yürütülmesini sağlar. Futbol kulüpleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözüme bağlamak ve yerel liglerle ilgili tüm kayıtları tutar. Amatör futbol liglerinde müsabaka sonrası futbolcu, Antrenör ve yöneticilerin birbirlerine, hakemlere ve teşkilat mensuplarına karşı işledikleri fiili tecavüz ve diğer olayların gerçekleşmesi halinde bu disiplin suçunu işleyenler hakkında İdari tedbir koyar. Federasyonca ilinde düzenlenen Türkiye birinciliklerine varan müsabakaların organizasyonunu yapar. İlinde yeni tescil edilecek futbol kulüplerinin uygunluğuna diğer ilgililerle birlikte onay verir. Futbol Federasyonun kendi organizasyonları dışında ilinde düzenlenen okullar, engelliler, futbol okulları gibi diğer özel müsabaka organizasyonlarına TFF’nin izniyle onay verir’’ dedi.

Kendisinin halen Futbol İl Temsilci yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Demir, Futbol İl Temsilcisi seçilmesi durumunda yeni birçok proje ile Amatör Futbol Kulüplerine destek vermeye çalışacağını sözlerine ekledi.