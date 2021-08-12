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Demir adaylığını açıkladı

Bu ay içerisinde gerçekleştirilecek olan Futbol İl Temsilciliği için Alpaslan Demir aday olduğunu açıkladı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:32
Demir adaylığını açıkladı

Halen Futbol İl Temsilci yardımcısı olarak görev yapan Alpaslan Demir, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yozgat İl Temsilciliği için adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç’un sağlık nedenlerinden dolayı aday olmayacağını açıklamasının ardından başkanlığa talip olduğunu duyuran Demir, yaptığı açıklamada TFF Yozgat İl Temsilcisi Mehmet Karakoç’un tekrar il temsilciliği görevine aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte, 2 dönemdir yardımcılığını yaptığım TFF Yozgat İl Temsilciliğine aday olduğunu söyledi. Yardımcılığını yapmaktan onur duyduğu Mehmet Karakoç’a 3 dönemdir İl temsilciliğinde göstermiş olduğu gayretlerden ve vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Demir, ‘’Azimle ve ilk günkü çalışma şevkimle Yozgat Amatör Futbol Camiası için çalışmaya devam edeceğim. Kulüplerimiz için sorun değil çözüm üreten, rahatlıkla 24 saat ulaşabildikleri, tarafsız, şeffaf bir yöneticilik anlayışı içerisinde olmak en önemli prensibim olacaktır. Yozgat Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimiz, TFFHGD Yozgat Temsilciliği, TÜFAD, Yozgat ASKF ve bütün amatör futbol paydaşları ile uyumlu bir yapı içerisinde çalışarak futbolun bütün yaş ve kategorilerinde çok fazla müsabaka yapma hedefinde olacağım. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınlamış olduğu statü, talimatlar doğrultusunda hareket edip, hakkaniyet ilkesinden ayrılmayacağım. En önemlisi de Amatör Futbol Camiasında içinizden birisi olup, her türlü kulüplerimizin dertleri ve sorunları ile bizzat ilgileneceğim. Bu hedefler doğrultusunda şimdiden aday olan ve olacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, kazananın Yozgat Amatör Futbol camiası olacağı bir seçim diliyorum’’ dedi.

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Demir Adaylığını Açıkladı
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