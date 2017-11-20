-Delipoyraz’a sevgi seli

Yozgatspor’un ikinci ligde şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldiği kadroda yer alan ve oynadığı futbol ile Yozgatsporluların gönlünde taht kuran Nedim, Yozgatspor’un Ceyhanspor ile oynadığı maçta yerini aldı.

Nedim Yiğit’e taraftar liderleri Hasan Caygın ve İhsan Arslan tarafından günün anısına plaket ve Yozgatspor atkısı takdim edildi.

