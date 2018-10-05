Defans emin ellerde

Ligin ilk iki haftasında iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Yozgatspor’un başarılı defans oyuncuları Burak Emre Kayan, Mert Özkan, Burak Altunay, Erol Koç, bu sezon beklenilen, özlenen şampiyonluğa inandıklarını ifade ettiler. Yozgatspor’un başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncular, bu hafta da Çarşambaspor müsabakasında sahadan üç puan ile ayrılacaklarına inandıklarını söylerine eklediler.