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David ile yollar ayrıldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor David Wieczorek ile yollarını ayırdı.

30 Kasım 2021 Salı 00:46
David ile yollar ayrıldı

Sorgun Belediyespor’dan yapılan açıklamada, ‘’Oyuncumuz David Wieczorek ile karşılıklı mutabakat ile yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz’’ denildi.

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