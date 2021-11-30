David ile yollar ayrıldı

Sorgun Belediyespor’dan yapılan açıklamada, ‘’Oyuncumuz David Wieczorek ile karşılıklı mutabakat ile yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz’’ denildi.
30 Kasım 2021 Salı 00:46
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor David Wieczorek ile yollarını ayırdı.
Sorgun Belediyespor’dan yapılan açıklamada, ‘’Oyuncumuz David Wieczorek ile karşılıklı mutabakat ile yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz’’ denildi.