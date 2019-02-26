Dart takımı birinci

AKDAĞMADENİ Anadolu Lisesi Dart takımı, Gümüşhane’de düzenlenen yarışmalarda bölge şampiyonu oldu. Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, il şampiyonluğundan sonra bölge şampiyonu olan takımın sporcularını ve yöneticilerin kutladı. Kaymakam Yılmaz, ‘’Emeği geçen okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyor Türkiye şampiyonasında okulumuza başarılar diliyorum’’ dedi.