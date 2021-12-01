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Dart şampiyonları ödüllerini aldı

Çayıralan Kaymakamlığı öncülüğündü Çayıralan gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dart turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:26
Dart şampiyonları ödüllerini aldı

Kaymakamlık Dart turnuvası farklı kurumlardan 56 Sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Çayıralan Spor Salon’unda yapılan turnuva sonrasında dereceye girenlere düzenleten tören ile ödülleri verildi. Turnuvanın Ödül Törenine Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Niyazi Gülünay ve Kurum Amirlerinin katıldı. Düzenlenen dart turnuvasında Mehmet Eryiğit birinci olurken, Erdi Özgül ikinci, Yaşar Toksöz üçüncü, Kübra Yılmaz ise dördüncü oldu. 
VOLEYBOLCULAR DA 
ÖDÜLLERİNİ ALDI
Öte yandan Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen Voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara da ödülleri verildi. 6 erkek ve 3 kadın takımının mücadele ettiği Voleybol turnuvasında erkeklerde
Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu birinci, Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu birinci, Konuklar İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi üçüncü oldu. 

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