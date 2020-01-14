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Dart Müsabakaları tamamlandı

AYDINCIK ve Kadışehri ilçelerinden Yozgat’a gelerek il birincilig Dart Müsabakalarında derece yapan öğrenciler, ilçe idarecileri tarafından makamda ağırlandı.

Dart Müsabakaları tamamlandı

AYDINCIK ve Kadışehri ilçelerinden Yozgat’a gelerek il birincilig Dart Müsabakalarında derece yapan öğrenciler, ilçe idarecileri tarafından makamda ağırlandı.

14 Ocak 2020 Salı 03:48
Dart Müsabakaları tamamlandı

Aydıncık ilçesini Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri temsil etti. Kızlar ve Erkekler olarak grup halinde yapılan turnuvada Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi kız takımı il üçüncüsü, erkek takımı ise dördüncü oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, ‘’Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin Genç’i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim’’ dedi. Kadışehri İlçesini ise müsabakalarda, Halıköy İmam Hatip Ortaokulu Erkek, Yavuhasan Ortaokulu Kız takımı temsil etti. Her iki takımda il üçüncülüğü ile yetindi. 

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Dart Müsabakaları Tamamlandı
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