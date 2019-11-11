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DARICA-YOZGATSPOR 1-1

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Gruba  dahil maçta Yozgatspor, Kocaeli deplasmanında Darıca Gençlerbirliği ile yenişemedi.

DARICA-YOZGATSPOR 1-1

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Gruba  dahil maçta Yozgatspor, Kocaeli deplasmanında Darıca Gençlerbirliği ile yenişemedi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
DARICA-YOZGATSPOR 1-1

1-1 tamamlanan doksan dakika sonunda taraflar puanları paylaştı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar kontrollü bir futbol sergilemeyi tercih etti. Her iki takımda zaman zaman yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince ilk 45 dakika başladığı gibi golsüz tamamlandı. İkinci yarıda da takımların karşılıklı atakları vardı. 74. dakikada gelişen atakta Aytaç, önünde bulduğu topla ceza sahasına girererken, sert vedüzgün vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin yanından ağlarla buluşunca kırmızı siyahlı ekip deplasmanda 1-0 önce geçti. Evsahibi Darıca Gençlerbirliği santra yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına ortalanan topla buluşan oyuncuya defans oyuncusu çift dalınca maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Salman Sevinç golle sonuçlandırdı. Maçta skor 1-1 oldu. Kalan dakikalarda takımlar gol arayıp, eşitliği bozmayaçalışırken, rakibine sert giren peanltı golünü kaydeden Salman Sevinç 90+1'de kırmızı kart görünce, Darıca Gençlerbirliği kalan uzatma dakikalarını 10 kişi tamamladı. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı. Bu skorla Yozgatspor puanını 14'e çıkarttı. Evsahibi Darıca Gençhlerbirliği ise 23 puanla ilk 5 şansını devam ettiren taraf oldu.

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DARICA-YOZGATSPOR 1-1
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