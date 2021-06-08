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Daire Müdürlerine Milli ziyaret

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının milli takım kampına katılan üç oyuncusu Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’yi makamında ziyaret ettiler.

08 Haziran 2021 Salı 00:51
Daire Müdürlerine Milli ziyaret

Geçtiğimiz ay içerisinde Ankara’da düzenlenen 6 günlük milli takım kampına katılan Antrenör Enis Atmaca ile birlikte Kaleci Sakine Doğan, Orta oyun kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran, önce Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı makamında ziyaret ettiler. Kulüp Başkanı Musa Saydam’ın da yer aldığı ziyarette, Parlak’a kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiler. İl Müdürü Parlak, milli takım oyuncularına çeşitli hediyeler verirken, başarı dileğinde bulundu. Daha sonra Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’yi makamında ziyaret ettiler. Kulübün onursal Başkanı olan Neşeli’ye de teşekkür eden milli oyuncular, kendilerine bu zamana kadar çok büyük destek veren ve her zaman yanlarında olan Abdullah Neşeli’ye teşekkürü bir borç bildiklerini söylediler. Abdullah Neşeli ise kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kız hentbol takımının çok başarılı işler yaptığını ve bu başarılarından dolayı da gururlandıklarını ifade etti. Takımlarından 3 oyuncunun milli takım kampına çağırılmasından dolayı da çok mutlu olduklarını anlatan Neşeli, oyuncularının bu başarısında dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi. 

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Daire Müdürlerine Milli Ziyaret
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