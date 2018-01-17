DAHA iYi OLACAK

Kadirli Demirspor müsabakasında istedikleri oyunu sahaya yansıtamamalarına karşılık, aldıkları üç puandan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Yavuz, ‘’Kazanmamız gereken bir müsabakadan üç puan aldığımız için mutluyuz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama yine de kazanmasını bildik. Sahada zaman zaman kötü oynadık, zaman zaman olumlu şeyler yaptık. Sahada beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular bazen beklentileri veremiyor ama yine de sonuca o oyuncularımız gitti. Hep beraber bu takımı toparlayacağız. Bu maçta eksiklerimiz vardı ancak bu eksiklikleri gidereceğiz’’ dedi.

SIKINTI YAŞADIK: Teknik direktör Yavuz, Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor arasında oynanan müsabakanın berabere tamamlandığını, bu beraberliğin kendilerini yukarlara taşıdığını hatırlattı. Ancak kendilerinin maç maç gideceğini, daha iyi şeyler yapacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, ‘’Rakiplerin ne yaptığı şuanda çok önemli değil. Rakipleri takip edersek sıkıntı çekeriz. Bu gün de bu nedenle sıkıntı yaşadık. Nevşehir Aksaray maçına takıldık ve sahada istediğimiz oyunu oynayamadık. Bundan sonraki haftalarda rakibe kesinlikle takılmayacağız. Bizi rakibin ne yaptığı değil bizim ne yaptığımız ilgilendiriyor’’ diye konuştu.

