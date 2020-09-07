Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1086
ALTIN
462.488
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8480
EURO
8.7748

DAHA iYi OLACAK!

TFF Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, Bolu’da gerçekleştirdiği üçünü dönem kamp çalışmasında antrenman maçı yaparak eksiklerini görme fırsatı buldu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:18
DAHA iYi OLACAK!

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip yaptığı çift kale antrenmanı kaybederken ilerisi içinde umut verdi. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ettiklerini söyledi. Çok verimli süren Bolu kampında takımının eksiklerini görme fırsatı bulduğunu dile getiren genç Antrenör, ‘’Bolu’da çok güzel bir çalışma ortamımız var. Oyuncularımızın durumları da şuanda çok iyi. Burada yaptığımız ve yapacağımız çift kale antrenmanlarda takımımızın eksiklerini daha iyi görme fırsatı buluyoruz. Takımımızın tespit ettiğimiz eksiklerini gidermek için bizler ve yönetimimiz elimizden geleni yapıyoruz. Ligin başlama tarihine kadar takımımız tam manasıyla hazır hale gelecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
DAHA IYi OLACAK!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğazlıyan’da çalışmalara devam
Boğazlıyan’da çalışmalara devam
Lig Maçları Seyircisiz
Lig Maçları Seyircisiz
Tuncay Kılıç Nevşehir’de
Tuncay Kılıç Nevşehir’de
Sorgun Demirbilek’e emanet
Sorgun Demirbilek’e emanet
Altyapıda Keskin dönemi
Altyapıda Keskin dönemi
Sorgun’da 10 transfer
Sorgun’da 10 transfer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim