DAHA iYi OLACAK!

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip yaptığı çift kale antrenmanı kaybederken ilerisi içinde umut verdi. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ettiklerini söyledi. Çok verimli süren Bolu kampında takımının eksiklerini görme fırsatı bulduğunu dile getiren genç Antrenör, ‘’Bolu’da çok güzel bir çalışma ortamımız var. Oyuncularımızın durumları da şuanda çok iyi. Burada yaptığımız ve yapacağımız çift kale antrenmanlarda takımımızın eksiklerini daha iyi görme fırsatı buluyoruz. Takımımızın tespit ettiğimiz eksiklerini gidermek için bizler ve yönetimimiz elimizden geleni yapıyoruz. Ligin başlama tarihine kadar takımımız tam manasıyla hazır hale gelecektir’’ dedi.