Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103731
ALTIN
223.005
DOLAR
5.3904
STERLİN
7.0999
EURO
6.0907

Daha iyi olacağız

YOZGAT Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda konuk ettiği Samsun temsilcisi Kuzeyyıldızı ekibini farklı yenen Sorgun Engelliler Basketbol takımı, gelecek için umut verirken, maddi sorunların üstesinden gelebilme mücadelesi veriyor.

Daha iyi olacağız

YOZGAT Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda konuk ettiği Samsun temsilcisi Kuzeyyıldızı ekibini farklı yenen Sorgun Engelliler Basketbol takımı, gelecek için umut verirken, maddi sorunların üstesinden gelebilme mücadelesi veriyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
16 Okunma
Daha iyi olacağız

Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu, takımının çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, ‘’Malatya deplasmanına günü birlik ve eksik kadro ile gitmemize karşılık başabaş bir mücadele verdik. Uzatma dakikalarında rakibimize yenildi. Yozgat’ta tam kadro sahaya çıktık, Samsun ekibini farklı yendik. İyi bir kadromuz var ve daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bocce’ye Kadışehri damgası
Bocce’ye Kadışehri damgası
ŞAMPiYONLUK HAZIRLIĞI
ŞAMPiYONLUK HAZIRLIĞI
Kick-Bokscular madalya ile döndü
Kick-Bokscular madalya ile döndü
Güreşçiler yarı finalde
Güreşçiler yarı finalde
KIZLAR YARI FiNALDE
KIZLAR YARI FiNALDE
Yozgatspor dinleniyor
Yozgatspor dinleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim