Daha iyi olacağız

Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu, takımının çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, ‘’Malatya deplasmanına günü birlik ve eksik kadro ile gitmemize karşılık başabaş bir mücadele verdik. Uzatma dakikalarında rakibimize yenildi. Yozgat’ta tam kadro sahaya çıktık, Samsun ekibini farklı yendik. İyi bir kadromuz var ve daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor’’ dedi.