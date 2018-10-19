Daha iyi olacağız

Lige kötü bir başlangıç yapmalarına karşılık Niksarspor ve Ziraat Bankası karşısında aldıkları galibiyet ile bu kötü başlangıcı telafi ettiklerini belirten Terzi, iki müsabakada da rakiplerine toplam 1 set verdiklerini ve puan cetvelinde istedikleri noktada olduklarını ifade etti. Sorgun Belediyespor olarak kendilerine hedef olarak Efeler Lig’ini belirlediklerini hatırlatan Terzi, ‘’Bu doğrultuda da transferler gerçekleştirdik. Yeni kurulmuş bir ekibiz ve bu sezon ilk defa bu ligde mücadele ediyoruz. Bu nedenle ilk haftalarda biraz zorlanabiliriz ancak daha da iyi duruma geleceğiz. Lige kötü bir başlangıç yaptık ama ilk haftada takımımın ortaya koyduğu oyun ilerisi için umut vermişti ve nitekim de Niksarspor karşısında rakibimize set vermeden haklı bir galibiyet aldık, ardından da Ziraat Bankasını 3-1 yenerek gerçek gücümüzü göstermiş olduk’’ dedi.