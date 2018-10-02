DAHA DA iYi OLACAK

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, kendileri gibi şampiyonluğa oynayan Sinopspor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi. Oyunun başlangıcında sağ bek oyuncularının basit bir hatasıyla mağlup duruma düşmelerine rağmen çok geçmeden oyunu çevirdiklerini vurgulayan Baş, ‘’Takımın kalitesini, psikolojik direncini gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabi bunun biraz daha iyisi var. Önümüzdeki günlerde daha iyi bir Yozgatspor’u sahaya sürmeye çalışacağız. O yüzden seyircimiz ile barıştığımız için, onların desteği olduğu için aldığımız üç puan için mutluyuz. Ama işin başındayız, kat edilmesi gereken daha çok yol var. Şimdi önümüzde Çarşamba deplasmanı var o müsabaka da bizim için çok önemli. Oradan puan yada puanlarla dönersek bu yarışta ciddi anlamda bizim de olduğumuz göstereceğiz’’ dedi.

ONUR'U TAKTİK AMAÇLI ÇIKARDIK

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Sinopspor müsabakasında Onur’u ilkyarının sonlarına doğru oyundan almasının nedeninin taktik değişikliği olduğunu ifade etti. Baş, ‘’Biz üçlü orta saha ile oynuyoruz. Bu üçlü orta saha bu gurubun en iyi orta sahasıyız. Ancak ofansif anlamda kısıtlı kalan bir orta saha rakip orta sahada ikili ön libero oynayan oyuncularından bir tanesi kırmızı kart gördü, bu ne demek ben orta saha da oyun kurmakta bir kişi eksildim, ben ne diyeceğim hücumda ayakları iyi olan, savunmanın üzerine giden Ezzy Priestley’i içeri aldım, Şükrü’yü aldım’’ diye konuştu.

KORKARSAN KAZANAMAZSIN

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, taktik değişiklikleri yaptığını vurgulayarak konuşmasını şu şekilde tamamladı; ‘’Korkaklar zafer kazanamaz, cesur olmamız lazımdı. Öyle bir taktik değişikliğiydi. Tabi ki Onur arkadaşımız çok iyi bir oyuncu, Onur değil diğer iki arkadaştan biri de olabilirdi. Bu önemli değil önemli olan bugün Yozgat’ın üç puan almış olması.’’

