Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97903
ALTIN
230.853
DOLAR
6.0237
STERLİN
7.8098
EURO
6.9445

DAHA DA iYi OLACAK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Sinopspor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetin sevincini yaşıyor.

DAHA DA iYi OLACAK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Sinopspor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetin sevincini yaşıyor.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
141 Okunma
DAHA DA iYi OLACAK

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, kendileri gibi şampiyonluğa oynayan Sinopspor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi. Oyunun başlangıcında sağ bek oyuncularının basit bir hatasıyla mağlup duruma düşmelerine rağmen çok geçmeden oyunu çevirdiklerini vurgulayan Baş, ‘’Takımın kalitesini, psikolojik direncini gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabi bunun biraz daha iyisi var. Önümüzdeki günlerde daha iyi bir Yozgatspor’u sahaya sürmeye çalışacağız. O yüzden seyircimiz ile barıştığımız için, onların desteği olduğu için aldığımız üç puan için mutluyuz. Ama işin başındayız, kat edilmesi gereken daha çok yol var. Şimdi önümüzde Çarşamba deplasmanı var o müsabaka da bizim için çok önemli. Oradan puan yada puanlarla dönersek bu yarışta ciddi anlamda bizim de olduğumuz göstereceğiz’’ dedi. 
ONUR'U TAKTİK AMAÇLI ÇIKARDIK
Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Sinopspor müsabakasında Onur’u ilkyarının sonlarına doğru oyundan almasının nedeninin taktik değişikliği olduğunu ifade etti. Baş, ‘’Biz üçlü orta saha ile oynuyoruz. Bu üçlü orta saha bu gurubun en iyi orta sahasıyız. Ancak ofansif anlamda kısıtlı kalan bir orta saha rakip orta sahada ikili ön libero oynayan oyuncularından bir tanesi kırmızı kart gördü, bu ne demek ben orta saha da oyun kurmakta bir kişi eksildim, ben ne diyeceğim hücumda ayakları iyi olan, savunmanın üzerine giden Ezzy Priestley’i içeri aldım, Şükrü’yü aldım’’ diye konuştu. 
KORKARSAN KAZANAMAZSIN 
Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, taktik değişiklikleri yaptığını vurgulayarak konuşmasını şu şekilde tamamladı; ‘’Korkaklar zafer kazanamaz, cesur olmamız lazımdı. Öyle bir taktik değişikliğiydi. Tabi ki Onur arkadaşımız çok iyi bir oyuncu, Onur değil diğer iki arkadaştan biri de olabilirdi. Bu önemli değil önemli olan bugün Yozgat’ın üç puan almış olması.’’ 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YAŞLILARA SAYGI
YAŞLILARA SAYGI
Kayıpsız 4 takım
Kayıpsız 4 takım
Bu sene iddialıyız
Bu sene iddialıyız
Yozgatspor izin kullandı
Yozgatspor izin kullandı
YOZGAT KARTALI ZiRVEYE KONDU
YOZGAT KARTALI ZiRVEYE KONDU
Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11
Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim