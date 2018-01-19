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Daha çok oynamak istiyorlar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Yozgatlı oyuncular formayı kapmak için çaba gösteriyorlar.

Daha çok oynamak istiyorlar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Yozgatlı oyuncular formayı kapmak için çaba gösteriyorlar.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Daha çok oynamak istiyorlar

Kırmızı siyahlı ekibin Yozgatlı oyuncuları Selim, Adem ve genç oyuncu Seyit Ali, çok çalışıp hocalarının gözüne girip formayı kapmak istiyorlar. Sezon başında takıma katılan Adem Gültekin, dört sezondur Yozgatspor forması giyen Selim Öztürk ve alt yapıdan A takıma yükselen Seyit Ali Altın, antrenmanlarda çok çalışıp, lig müsabakalarında daha çok süre almayı hattı mevkilerinde oynayan oyunculardan formayı kapmanın hesaplarını yapıyorlar.

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