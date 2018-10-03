DAHA ÇOK MAÇ VAR!

Daha önlerinde çok maç olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Alınan iki galibiyet geride kaldı. Oyuncularımız ayaklarını yere sağlam basmaları gerekiyor. Kazanılması gereken daha çok müsabaka var. Bu nedenle Çankırı ve Sinop maçlarını unutup oyuncularımız bu hafta oynayacağımız Çarşambaspor müsabakasına odaklanmaları gerekiyor. Önümüzde çok zor iki hafta bizi bekliyor. Önce şampiyonluk adaylarından Çarşambaspor, ardından da bir diğer şampiyonluk adaylarından Amasyaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu iki müsabakadan da hedefimiz altı puan’’ dedi.

12. ADAM GÖREVİNİ YAPTI

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, bu hafta oynanan Sinopspor müsabakasında taraftarında gerekeni yaptığını söyledi. Maraton tribününü dolduran binlerce taraftarın takım üzerinde itici güç olduğunu dile getiren Anslan, ‘’Son yıllardaki en coşkulu taraftar grubumuz Sinopspor müsabakasına üzerine düşeni yaptı. Oyuncularımız da sahada onların da desteğini arkasına alarak galibiyete yürüdüler. Bundan sonraki haftalarda da taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz’’ diye konuştu.

