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Dağcılar kanyonda

YOZGAT Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere BESYO bünyesinde doğa sporları dersi kapsamında üniversite öğrencilerine doğayı tanıtmaya devam ediyor.

Dağcılar kanyonda

YOZGAT Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere BESYO bünyesinde doğa sporları dersi kapsamında üniversite öğrencilerine doğayı tanıtmaya devam ediyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Dağcılar kanyonda

Akdere Yozgat’ın görülmemiş, bilinen ama kimsenin gitmediği yerlerde Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerine dağcılık faaliyetleri yaparak tanıtmaya devam ederken, Akdere ve öğrencilerin son durağı bu hafta Kazankaya Kanyonu oldu. Yozgat Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri ile bu hafta Kazankaya Kanyonu’nda uygulamalı olarak Dağcılık ve Kampçılık faaliyetleri yaptıklarını söyledi. Akdere, Türkiye’nin sayılı güzelliklerinden olan Kazankaya Kanyonu’nun bu işler için ne kadar elverişli olduğuna bir kez daha şahit olduklarını ifade etti.
KAZANKAYA KANYONU’NUN ÖZELLİKLERİ
Girişi Kazankaya Kasabasında başlayan kanyonun uzunluğu 10 kilometredir. Güneyinde 1363 metre yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Kanyon içerisinden, Yeşil Irmağın bir kolu olan (Antik adi SCYLAX) Çekerek ırmağı geçmektedir. Irmağın aktığı vadinin her iki yanında yükselen kayalar üzerinde duvar kalıntıları, hatıl oyuklar ve merdiven basamakları, tanrıça Kybele (Kibele) kabartması görülmektedir. Bir niş içerisinde, kabartma şeklinde yapılmış olan devasa boyuttaki tanrıça Kybele (Kibele) kabartması  (bereket ve Bolluğun simgesi), “Çekerek Irmağının diğer yanındaki kayalar üzerinde yükselen Kaleye doğru bakmaktadır” Kasabanın güneydoğusunda tabanı kayalık olan ve güneybatısından akan ırmağa sarp kayalar halinde inen tepenin adı Sarıbaba’dır. Söz konusu tepe üzerinde ve kayalıklar üzerinde M.Ö. 2. bin, 2. çeyreği iskan izlerinden bahsedilmektedir.

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