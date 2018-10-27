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Cumhuriyet koşusu yapıldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Cumhuriyet Koşusu’ yapıldı. Yaklaşık 110 öğrencinin katıldığı yarışmalar oldukça çekişmeli geçti.

Cumhuriyet koşusu yapıldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Cumhuriyet Koşusu’ yapıldı. Yaklaşık 110 öğrencinin katıldığı yarışmalar oldukça çekişmeli geçti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Cumhuriyet koşusu yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu Bozok Şehir Stadyumunda yapılan koşularla tamamlandı. Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden yaklaşık 110 sporcu derce yapabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Yapılan koşular sonrasında Yıldız Kızlar 800 metrede Kübra Özipek birinci, Şükran Ümüt ikinci, Neyza Karşıyaka ise üçüncü oldu.  Yıldız Erkek 800 metrede Ali Gökoğlu birinci, Hacı Furkan Yöntemli ikinci, Arda Batın Solmaz ise üçüncü oldu. Genç Kızlar bin 200 metrede Gamze Doğanyiğit birinci, Nisa Erol ikinci, Merve Avcı üçüncü olurken, Genç Erkek bin 200 metrede Said Yüksel birinci oldu.

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