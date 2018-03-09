Çözüm şampiyon

İlçelerde gerçekleştirilen eleme müsabakaları sonucunda grup birincisi takımlar Yozgat’ta il birinciliği için karşılaştı. Rakiplerini geride bırakan Çözüm Koleji ile Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu takımları finalde karşılaştı. Rakibi yenen Çözüm Koleji şampiyonluk turunu atan taraf oldu. Toplamda 16 takımın mücadele ettiği turnuva sonrasında Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu ikinci, Akdağmadeni Mehmet Kaplan Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ve Spor Şube Müdürü Hasan Bağçeci tarafından verildi.