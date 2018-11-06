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Coşkulu karşılama

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezinden yetişen Rahman Bilici’ye memleketi Erzurum’da coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi.

Coşkulu karşılama

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezinden yetişen Rahman Bilici’ye memleketi Erzurum’da coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi.

06 Kasım 2018 Salı 06:40
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Coşkulu karşılama

Macaristan’da yapılan Dünya Şampiyonasında Grekoromen stilde Dünya üçüncüsü olan Erzurumlu güreşçi Rahman Bilici, memleketinde çiçeklerle karşılandı. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bizim gözümüzde Rahman dünya şampiyonudur” dedi. 
Ankara ASKİ Spor’da güreş hayatını sürdüren Erzurumlu milli sporcu Rahman Bilici, dünya üçüncüsü olarak Dadaşların göğsünü kabarttı. Macaristan’ın başkenti Budapeş’nin Loszla Papp Arena’da yapılan Büyükler Dünya Güreş Şampiyoınası’nda grekorom stilde 63 kilonun bronz madalya mücadelesinde Mısırlı rakibi Hasan Ahmed Mohamed’i mağlup ederek, ülkemize bronz madalya kazandıran Rahman Bilici için Erzurum Hava Meydanında karşılama töreni düzenlendi. 

Anahtar Kelimeler:
Coşkulu Karşılama
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