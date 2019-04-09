COŞKU SABAHLATTI

Pazar günü deplasmanda Turhalspor’u 10-0 mağlup ederek ligde grup şampiyonluğunu matematiksel olarak ta ilan eden Yozgatspor’u taraftarlar Muslubelen mevkiinde araç konvoyu ile karşıladı. Kent Park lise caddesi güzergahından konvoy halinde Cumhuriyet alanına giriş yapan kırmızı siyahlı ekibe Yozgatspor taraftarları büyük sevgi selinde bulundu. Oyuncuları omuzlarına alan kırmızı siyahlı taraftarlar şampiyon Yozgatspor diye tezahüratlarda bulundu. Ellerinde meşaleler ile Cumhuriyet Alanını renklendiren Yozgatspor taraftarı Yozgatspor’u grup şampiyonu yapan oyuncular ile fotoğraf çektirebilmek için adeta sıraya girdiler.