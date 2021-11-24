Coşan takımını izledi

Boğazlıyan ilçe stadında oynanan ve 3-3 berabere tamamlanan müsabakada tribündeki yerini alan Belediye Başkanı Coşan, takımının göstermiş olduğu mücadeleden ve ortaya koyduğu oyundan dolayı kutladı. Coşan, ‘’Ligin 2’inci haftasında Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ve Çiğdemlispor’un karşı karşıya geldiği müsabakayı izledik. 3-1 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 3-3 berabere kalan Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum’’ dedi.