Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110423
ALTIN
145.234
DOLAR
3.4456
STERLİN
4.4440
EURO
4.1175

Çorum’u bekliyor!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK bu gün Ziraat Türkiye Kupası İkinci Turunda konuk edeceği Çorum Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını dün tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu. 

Çorum’u bekliyor!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK bu gün Ziraat Türkiye Kupası İkinci Turunda konuk edeceği Çorum Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını dün tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu. 

30 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
41 Okunma
Çorum’u bekliyor!

Yozgatspor 1959 FK teknik direktörü Memduh Fidan, bu gün karşılaşacakları Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptıkları son antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulduklarını söyledi. Böylesine önemli bir müsabakada takımın taraftarı karşısına çıkacağı için heyecanlı olduklarını dile getiren Fidan, ‘’Rakibimiz TFF Üçüncü Lig’inde mücadele ediyor ve çok güçlü bir ekip. Hafta sonu ligde deplasmanda karşılaştığı rakibini 2-0 yenerek moralli bir şekilde Yozgat’a gelecek olan Çorum Belediyespor karşısında sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Biz de gerçekten çok kaliteli bir takıma sahibiz. Güçlü rakibimizi yenmek için sahaya çıkacağız ve güzel bir oyun ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Tabiki taraftarlarımızın desteği de bu noktada önemli. Biz Çorum Belediyespor karşısında zoru başarmak istiyoruz. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur ve güçlü rakibimizi yenerek kupada bir üst tura çıkarız’’ dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Galibiyet istiyorlar!
Galibiyet istiyorlar!
ilk bilet başkandan
ilk bilet başkandan
İlk maç Kadirli ile
İlk maç Kadirli ile
Kupaya hazırlanıyor!
Kupaya hazırlanıyor!
Kuzayca’da başladı dünyayı aştı
Kuzayca’da başladı dünyayı aştı
Maç seyircili!
Maç seyircili!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim