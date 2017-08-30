Çorum’u bekliyor!

Yozgatspor 1959 FK teknik direktörü Memduh Fidan, bu gün karşılaşacakları Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptıkları son antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulduklarını söyledi. Böylesine önemli bir müsabakada takımın taraftarı karşısına çıkacağı için heyecanlı olduklarını dile getiren Fidan, ‘’Rakibimiz TFF Üçüncü Lig’inde mücadele ediyor ve çok güçlü bir ekip. Hafta sonu ligde deplasmanda karşılaştığı rakibini 2-0 yenerek moralli bir şekilde Yozgat’a gelecek olan Çorum Belediyespor karşısında sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Biz de gerçekten çok kaliteli bir takıma sahibiz. Güçlü rakibimizi yenmek için sahaya çıkacağız ve güzel bir oyun ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Tabiki taraftarlarımızın desteği de bu noktada önemli. Biz Çorum Belediyespor karşısında zoru başarmak istiyoruz. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur ve güçlü rakibimizi yenerek kupada bir üst tura çıkarız’’ dedi.

