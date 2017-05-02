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‘Çok çalıştık ama olmadı’

02 Mayıs 2017 Salı 08:27
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Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde imkanlar dahilinde mücadele ettiklerini belirterek, spor severlere yaşattıkları heyecandın dolayı mutlu olduklarını ancak ligden düşmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

‘Çok çalıştık ama olmadı’
Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne veda eden temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da büyük üzüntü yaşanıyor. Ligde  ilk sezon yer alan, sergilediği performans ve gösterdiği mücadele ile beğeni toplayan kırmızı siyahlı temsilcimiz son hafta oynanan maçların ardından Süper Lig macerasını sonlandırdı.
İYİ MÜCADELE ETTİK
Kendi sahasında konuk ettiği Beykoz Belediyespor’a 24-29 skorla mağlup olan kırmızı siyahlı takımın yönetici ve sporcuların üzüntüsü dikkat çekti.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Süper Lig’de sponsoru olmayan ve destek alamayan tek takımın kendileri olduğunu buna rağmen en iyi şekilde mücadele ettiklerini söyledi.
Yozgat’ı temsil etme ve reklamını yapma konusunda önemli bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Doğan, “Ligde kalma yolunda elimizden geleni yaptık. Ama sportif müsabakalarda her istediğiniz gerçekleşmiyor. Son haftada bizim kazanmamız ve diğer rakiplerimizin kaybetmesi gerekiyordu. Ancak biz kendi sahamızda kaybettik. Rakiplerimiz de kazandı. Yozgat adına büyük üzüntü içerisindeyiz” dedi.
YOZGAT TANINDI
Yozgat’ın hentbol branşında önemli bir potansiyeli olduğuna değinen Doğan, son üç yıl içerisinde bunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarına değindi. Üç yıl içerisinde Süper Lige kadar yükseldiklerine dikkat çeken Doğan, “Türkiye’de 9 yıldır üst üste şampiyon olan Beşiktaş Mogaz ile kendi sahamızda kora kor mücadele içerisinde olduk. Hentbolda taraftar rekorunu kırdık. Beykoz Belediyespor, Göztepe, Aziziye Termalspor, Ankara Büyükşehir Belediyespor gibi hentbole önemli bütçeler ayıran takımlarla mücadele ettik. Yozgat Bozokspor olarak bunu yaparken, ilimiz adına sahada yer aldık. Türkiye’nin bir çok yerinde Yozgat’ın hentbolda var olduğunu gösterdik. Yozgat’a saygı duyulmasını sağladık” diye konuştu.
DEVAM EDECEĞİZ
Yozgat Bozokspor’un kentin bir parçası haline geldiğini aktaran Doğan, ileriye dönük bir takım çalışmalar içerisinde olacaklarını kaydetti. Ligin henüz yeni tamamlandığını vurgulayan Doğan, önümüzdeki günlerde yeni planlamalar yaparak yola devam edeceklerini bildirdi.
Doğan kendilerine sezon başından bu yana destek verenlere de teşekkür etti.

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