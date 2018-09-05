ÇOK ÇALIŞIYORUZ

Hem Yozgat, hem Nevşehir, hem de şuanda Afyon’da devan eden kamp çalışmalarında yoğun bir tempo ile lig hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten başarılı oyuncular, takım olarak bu sezon şampiyonluğa inandıklarını ifade ettiler. Yozgat amatöründen yetişen ve bir çok Bölgesel Amatör Lig takımında forma giyen Yasin Karagöz, bir Yozgatlı olarak takımının bu sezon şampiyon olmasını en çok isteyen isimlerin başında geldiğini dile getirdi. Kırmızı siyahlı takımı şampiyon etmek için ligde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını anlatan Karagöz, ‘’Bir Yozgatlı olarak formasını gururla taşıdığım Yozgatspor’un şampiyon olmasını canı gönülden istiyorum. Bunun içinde en çok bizlerin çalışması gerektiğinin bilinciyle hareket ediyorum. Bu sezon takım olarak şampiyonluğa inandık ve umarım sezon sonunda gülen taraf biz oluruz’’ dedi.

Yozgatspor’un geçen sezen devre arasında kadrosuna kattığı ve attığı kritik goller ile bazı maçlarda takımını adeta ipten alan Mert Özkan ise Yozgat’ta olmaktan ve Yozgatspor formasını gururla terletmekten dolayı duyduğu memnuniyeti anlattı. Takım olarak hedefe kilitlendiklerini vurgulayan başarılı defans oyuncusu, ‘’İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok iyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa inanmış bir ekibiz. Takım içerisinde arkadaşlık olgusu da çok iyi. Yeni gelen arkadaşlarımız ile çok iyi anlaştık ve kaynaştık. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum’’ dedi.

