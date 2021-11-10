Codar dart turnuvasını izledi

Çayıralan Kaymakamlığının öncülüğünde Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dart turnuvasına katılan Belediye Başkanı Ömer Codar, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldökü ile birlikte dart oynadılar. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’İlçemizde düzenlenen Dart turnuvasına katıldık. Kaymakamımız Mahmut Fazıl Yıldız’ın talimatı doğrultusunda yapılan bu turnuvada başta Kaymakamımız ve İlçe Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.