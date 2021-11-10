Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Codar dart turnuvasını izledi

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde gerçekleştirilen dart turnuvasını Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’da izledi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:01
Codar dart turnuvasını izledi

Çayıralan Kaymakamlığının öncülüğünde Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dart turnuvasına katılan Belediye Başkanı Ömer Codar, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldökü ile birlikte dart oynadılar. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’İlçemizde düzenlenen Dart turnuvasına katıldık. Kaymakamımız Mahmut Fazıl Yıldız’ın talimatı doğrultusunda yapılan bu turnuvada başta Kaymakamımız ve İlçe Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Codar Dart Turnuvasını IzlediYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberçayıralanBelediyeBaşkanÖmerÇodarDartTurnuvaIzledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun üzgün
Sorgun üzgün
BiR VARMIŞ BiR YOKMUŞ
BiR VARMIŞ BiR YOKMUŞ
Haftanın tek galibi Keçiören
Haftanın tek galibi Keçiören
Fenerbahçe Ziraat'e hafif geldi
Fenerbahçe Ziraat'e hafif geldi
Çekinerek geldiler mutlu döndüler
Çekinerek geldiler mutlu döndüler
Aday hakemlere eğitim
Aday hakemlere eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim