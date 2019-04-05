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Çocukların gelişimleri kontrol edildi

TÜRKİYE Sportif Yetenek Taraması Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde daha önce yapılan yetenek taramalarında yetenekli oldukları tespit ediyen 81 sporcunun önceki gün Sorgun’da Spor Salon’unda gelişimleri kontrol edildi.

Çocukların gelişimleri kontrol edildi

TÜRKİYE Sportif Yetenek Taraması Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde daha önce yapılan yetenek taramalarında yetenekli oldukları tespit ediyen 81 sporcunun önceki gün Sorgun’da Spor Salon’unda gelişimleri kontrol edildi.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Çocukların gelişimleri kontrol edildi

Yozgat’ta son iki yıldır İlköğretim Üçüncü Sınıfa devam eden öğrenciler üzerinde yapılan Sportif Yetenek Taraması kapsamında Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde tespit edilen 81 çocuğa yıl boyunca yeteneklerini geliştirmeleri kapsamında eğitimler verildi. Verilen bu eğitimler sonucunda sporcuların yeteneklerini ne kadar geliştirdiklerini öğrenmek amacıyla 81 çocuk üzerinde ara tarama yapıldı ve çocukların gelişimleri takip edildi.

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