Çocukların gelişimleri kontrol edildi

Yozgat’ta son iki yıldır İlköğretim Üçüncü Sınıfa devam eden öğrenciler üzerinde yapılan Sportif Yetenek Taraması kapsamında Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde tespit edilen 81 çocuğa yıl boyunca yeteneklerini geliştirmeleri kapsamında eğitimler verildi. Verilen bu eğitimler sonucunda sporcuların yeteneklerini ne kadar geliştirdiklerini öğrenmek amacıyla 81 çocuk üzerinde ara tarama yapıldı ve çocukların gelişimleri takip edildi.