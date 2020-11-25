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Çocukların cimnastik sevgisi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Cimnastik kursuna minik öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:36
Çocukların cimnastik sevgisi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen Cimnastik kursunda Antrenör Mevlüt Öz, çocukların Covit-19 tedbirlerine uyarak antrenmanları yapmalarına özen gösteriyor. Okulların Covit-19 nedeniyle kapalı olduğu şu günlerde çocuklar boş zamanlarını spor yaparak geçiriyorlar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Cimnastik kursuna da yoğun ilgi gösteren minik sporcular bu sporu yaparak Vücut dengesi ve esneklik kazanıyorlar. İnsan vücuduna bir çok faydası bulunan Cimnastik sporunu yapan kişilerin vücudunun zerafet ve estetik kazanmasını sağlıyor. Ritm duygusu ile koordinasyonunu geliştiren Cimnastik, ayrıca paylaşma, çoklu koordinasyon ve takım olma duygusu kazanımına da yardımcı oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Çocukların Cimnastik Sevgisi
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