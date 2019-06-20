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Çocukları Ata bindirdi

SİVAS’tan vatani görevini yapmak üzere atı ile yola çıkan at eğitmeni Ahmet Turan Duman yol güzergahında uğradığı Yozgat’ta çocuklara at bindirdi.

Çocukları Ata bindirdi

SİVAS’tan vatani görevini yapmak üzere atı ile yola çıkan at eğitmeni Ahmet Turan Duman yol güzergahında uğradığı Yozgat’ta çocuklara at bindirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Çocukları Ata bindirdi

Sivas’tan at sırtında İzmir’in Buca ilçesindeki vatani görevini yerine getirmek için yola çıkan Ahmet Turan Duman, yol güzergahında olan önceki gün Yozgat’a uğradı. İki gün Yozgat’ta kalan Ahmet Turan Duman, atıyla birlikte Cumhuriyet alanına geldi. Atın etrafını çeviren çocuklara at bindiren Duman, çocukları mutlu etti. Bütün çocuklara at binme fırsatı tanıyan Duman, Memleketi Sivas'tan 8 Haziran'da at üstünde yola çıktığını söyledi. Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübünde 4 yıldır at eğitmenliği yaptığını dile getiren 28 yaşındaki Duman, ‘’Yol güzergahında olan Yozgat’ta mola verdim. Burada Cumhuriyet alanına atım ile birlikte geldim. Atımın etrafını çevreleyen çocuklara farklı bir gün yaşatmak için onları atıma bindirdim ve Cumhuriyet Alanı içerisinde kısa bir tur attırdım. Çocukları mutlu etmek güzel bir duygu’’ dedi. Dün Yozgat’taki konaklamasını tamamlayan Duman, Atı ile birlikte Ankara’ya hareket etti. Günde 30 kilometre yol kat edip mola veren Duman, Atı ile Ankara’ya vardıktan sonra atını orada satmayı planladığı öğrenildi. 

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