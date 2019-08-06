Çocuklara yönelik spor kulübü kuruldu

Vakfdan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının katılım sağladığı ‘Bizim Çocuklar Spor Kulübü’ çocukların yaz tatilini evlerinde televizyon, bilgisayar ve tablet başında geçirmemelerini, kendilerini geliştirerek spor yapma alışkanlığını kazanmalarını sağlamak amacıyla, futbol ve voleybol kursları açıldığı kaydedildi. Bizim Çocuklar Spor Kulübünün amacının çocukların hem spor yapmaları hem de gezi, etkinliklerle sosyal beceri ve iletişimlerini güçlendirilmesini sağlamak olduğu bildirildi. Kaymakam Davut Sinanoğlu, kulübün kurs faaliyetleri esnasında ziyaret etti. Kurs hocalarından çocuklar hakkında ve kurslar hakkında bilgi alan Sinanoğlu, çocuklarla birebir ilgilendi. Kaymakam Sinanoğlu, spor yapmanın bedensel ve zihinsel gelişim açısından çok önemli olduğunu, her öğrencinin derslerinde başarılı olamayabileceğini ama yetenekleri sayesinde belki bir futbolcu, voleybolcu olabileceklerini söyledi. Sinanoğlu, “Bizim Çocuklar Spor Kulübü olarak Vakfımızdan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının katılım sağlayacağı ve her yıl düzenli olarak hizmet verilmesi düşünülen kurslarımızda kendini geliştiren, yetenekli çocuklarımızı tespit edip spor camiasına kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.