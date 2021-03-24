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Çocuklara özel pilates kursu

AKDAĞMADENİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü büyüklere için gerçekleştirilen pletes kursunu şimdi de çocuklar için açtı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:59
Çocuklara özel pilates kursu

 Büyüklerin yoğun ilgi gösterdiği pilates kursuna minikler sporcular da yoğun ilgi gösteriyor. Akdağmadeni Spor Salon’unda Pilates Antrenörü Nur Hakverdi gözetiminde gerçekleştirilen pilates kursunda minik sporcular Covit-19 tedbirlerine uyarak çalışıyorlar. Çocuklara büyük faydaları bulunan pilatesin çocukların vücudunun esnekliğini sağlarken aynı zamanda çocukların konsantrasyon bozuklarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Aynı zamanda çocukların kaslarının güçlenmesini sağlayan pilates çocukların duruş bozukluklarını da düzeltiyor. 

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Çocuklara özel Pilates Kursu
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