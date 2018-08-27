Çocuklara forma

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgunlu öğrencilerin okul dışında ve yaz tatilinde spora ilgi göstermeleri için gerekli her şeyin yapıldığını dile getirdi. Spor kıyafetlerini alan yaz futbol okulu öğrencileri sarı-siyah renklerdeki formalarıyla yeşil sahada kıyasıya birbirleriyle mücadele etmenin sevincini yaşadı. Başkan Gürbüz, "Öğrencilerimiz yazlarını en iyi şekilde spor yaparak değerlendiriyorlar. Biz de öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek için forma takımı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız artık bu formalarla kursa gelip top koşturacaklar. Çocuklarımızın bu ilgisinin değerlendirmek ve geleceğe sağlam adımlar atmalarını sağlamak için mümkün olan desteği vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın zamanlarını boşa harcamalarını engellemek ve hayatlarını spor ile devam ettirmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.