Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96996
ALTIN
187.042
DOLAR
4.6680
STERLİN
6.1503
EURO
5.4390
Flaş Haber
Yozgatspor ona emanet
Kapat

Çocuklar Jimnastiği sevdi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Spor Merkezleri kapsamında açılan Cimnastik kursuna yaklaşık 100 çocuk katılırken, yaptıkları antrenman ile formlarını koruyorlar.

Çocuklar Jimnastiği sevdi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Spor Merkezleri kapsamında açılan Cimnastik kursuna yaklaşık 100 çocuk katılırken, yaptıkları antrenman ile formlarını koruyorlar.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
27 Okunma
Çocuklar Jimnastiği sevdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan 4-12 yaş aralığındaki öğrenciler 6 gün boşunca 4 grup halinde antrenman yapıyorlar. Kuvvet, esneklik, denge, el göz koordinasyonu gibi eğitimler alan çocuklar antrenmanda öğrendiklerini sosyal hatlarında da kullanabiliyorlar. Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır. Kısacası cimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor ona emanet
Yozgatspor ona emanet
HOCALAR ELENDi
HOCALAR ELENDi
Kura çekimi yapıldı
Kura çekimi yapıldı
Sorgun tamam, Akdağ beklemede
Sorgun tamam, Akdağ beklemede
Yozgat 5 bin sporcu ağırladı
Yozgat 5 bin sporcu ağırladı
Serkan, İstanbul’da
Serkan, İstanbul’da

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim