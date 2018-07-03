Çocuklar Jimnastiği sevdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan 4-12 yaş aralığındaki öğrenciler 6 gün boşunca 4 grup halinde antrenman yapıyorlar. Kuvvet, esneklik, denge, el göz koordinasyonu gibi eğitimler alan çocuklar antrenmanda öğrendiklerini sosyal hatlarında da kullanabiliyorlar. Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır. Kısacası cimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.