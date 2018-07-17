Çocuklar istedi Başkan yaptı

Yozgat Belediyesi Başkanı Kazım Arslan Bahçeşehir mahallesindeki yaptıkları mahalle ve ev toplantıları sırasında mahallede bulunan çocukların kendilerinden semt sahası istediklerini söyledi. Daha öncede yapımını planladıkları semt sahasını yapmak için çocuklara söz verdiğini dile getiren Arslan, ‘’Bahçeşehir mahallemizde bulunan çocuklarımıza Mahalle ve ev toplantılarında semt sahası sözünü vermiştik. Yapımını daha önceden de planladığımız bu semt sahasını çocukların talebi üzerine biraz daha hızlandırdık ve onları kırmadık. İki aşamadan oluşan semt sahamızın halı saha bölümünü tamamladık ve çocuklarımıza, gençlerimize armağan ettik. Açılışını da çocuklarımız ile birlikte yaptık. Şuanda mahalle sakinleri kullanmaya başladılar. Basketbol ve futbol sahası ile kondisyon aletlerinden oluşan ikinci tesisimiz de 1 ay içerisinde tamamlanacak. Hizmet kervanı yürüyor ve hala çok yolumuz var’’ dedi.