Çocuklar Basketbolu sevdi

Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Basketbol Antrenörleri Hakan Uçar ile Yasin Yılmaz gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda haftanın dört günü çalışan öğrenciler hem spor yapıyorlar, hem tatillerinin güzel bir şekilde geçiriyorlar, hem de spor yaparken eğleniyorlar. Basketbol Antrenörü Hakan Uçar, Yasin Yılmaz arkadaşı ile birlikte sen başından buyana Yozgat Basketbol Akademi ile öğrencilere basketbol eğitimi verdiklerini söyledi. Okulların tatil olmasının ardından yıl boyu devam ettikleri kursun Yaz Kursunu açtıklarını dile getiren Uçar, ‘’Yaz Kursumuzu 4 kategoride gerçekleştiriyoruz. Yaz kursumuzda 120 öğrenci yer alıyor. Okullar açılana kadar yaz kursumuz devam edecek. Okullar açıldıktan sonra ise kursumuza devam etmek isteyen öğrencilerimiz olursa yeniden açacağımız kurlarımıza katılabilecekler. Bizler basketbol potansiyeli Yozgat’ta bu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok yetenekli basketbolu iyi oynayan gençlerimiz var. Bizler bu gençleri keşfetmek ve Türk Basketboluna kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.